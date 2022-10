Lula poderia oscilar entre 46,1% e 50,1%, e Bolsonaro entre 44,1% e 48,1% - Divulgação/Ricardo Stuckert/Presidência da República

Publicado 13/10/2022 11:24 | Atualizado 13/10/2022 11:24

De acordo com pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta quarta-feira, 11, os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão 'tecnicamente empatados' na corrida ao segundo turno das eleições. O levantamento mostra Lula à frente com 48% das intenções de voto e em segundo lugar com 46% para Jair Bolsonaro.

Para o instituto, considerando a margem de erro de 2,18 pontos percentuais para menos ou para mais, ambos estão diante de um empate técnico. O petista poderia oscilar entre 46,1% e 50,1% e o atual presidente, entre 44,1% e 48,1%.

Como essas variações permitem que os candidatos tenham o mesmo percentual em algum momento, isso indica que o empate técnico possa ocorrer. A pesquisa ouviu 2.095 pessoas entre os dias 6 e 11 de outubro.



O último levantamento presidencial do instituto Gerp foi divulgado no dia 5 de setembro, quase um mês antes do dia de votação. Na ocasião, outros candidatos concorriam e a pesquisa indicou que Bolsonaro tinha, naquele momento 39% das intenções de voto, contra 38% de Lula.



No entanto, os resultados das urnas no primeiro turno apontaram Lula como vencedor dessa primeira etapa. Com 100% das urnas apuradas, Lula obteve 57.259.504 votos (48,43%), contra 51.072.345 votos (43,20%) de Bolsonaro.

Dos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar no primeiro turno, 123.682.372 compareceram às urnas. Desse número, foram computados 118.229.719 votos válidos (95,59%), 3.487.874 de votos nulos (2,82%) e 1.964.779 votos em branco (1,59%).