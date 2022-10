Emídio de Souza, coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo - Divulgação

Publicado 13/10/2022 11:53

Emídio de Souza (PT-SP), coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) e deputado estadual por São Paulo, criticou o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) por sinalizar nomes para uma eventual gestão caso vença às eleições de 2022.

"Ele precisa aprender uma regra básica da democracia: não se nomeiam secretários antes de ganhar", disse Emídio durante uma entrevista. "Aqui em São Paulo chamamos isso de arrogância. Não se senta na cadeira antes de o eleitor autorizar", completou o deputado petista.



Na terça-feira, 11, Tarcísio apontou que, caso for eleito ao governo do estado, terá Guilherme Afif Domingos e Eleuses Paiva ao seu lado na gestão. O ex-ministro também citou o nome de Rosana Valle — que cuida de propostas voltadas para as mulheres.



No primeiro turno das eleições, Tarcísio de Freitas ficou à frente de Fernando Haddad, com 42,32% dos votos válidos ante 35,70% do petista.

No levantamento Ipec para o 2º turno das eleições , Tarcísio continua na liderança, com 53% dos votos válidos. Haddad aparece com 47%.