Bolsonaro e Lula tentam atrair eleitor nordestinoDivulgação

Publicado 13/10/2022 13:55

Lula e Bolsonaro já visitaram cidades da região Nordeste do país durante o primeiro turno . Até então, após o início da corrida eleitoral para o segundo turno, ambos ainda não haviam programação de campanha na região após os resultados da primeira etapa.



A campanha do 2º turno da equipe do ex-presidente Lula realizou atos nos estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Já a equipe de Bolsonaro foi até a região Norte no Pará, no Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul), incluindo agenda do presidente em Brasília.



Lula realizou sua primeira fase no nordeste com uma visita a Bahia na quarta-feira, 12, depois de dez dias do início oficial da campanha de 2º turno. Nesta quinta-feira, 13, o petista embarcou para os estados de Alagoas e Sergipe. O petista vai se reunir com grupos de bancários em Sergipe e Alagoas, após ir de encontro a população em Aracaju e Maceió.

Bolsonaro dá inicio também a suas andanças pela região Nordeste com planos para visitar Pernambuco também nesta quinta-feira. O atual presidente vai se reunir a lideranças cristãs e depois realizará um evento com discurso e palanque para prefeitos e lideranças no centro da capital, Recife.



A vantagem de Lula nos nove estados que compõe a região no primeiro turno foi 21,7 milhões de votos contra 8,7 milhões de Jair Bolsonaro. A maior entre os dois em todas as cinco regiões do país, com mais de 60% dos votos nordestinos e também vencer no Norte, porém com curta vantagem.



Bolsonaro ganhou mais votos no Sudeste (23.470.529), no Sul (9.568.041) e no Centro-Oeste (4.727.672). A soma total de votos nas regiões foi de 37,7 milhões de votos.