Bolsonaro com meninas venezuelanas em São Sebastião, no Distrito FederalReprodução / Mídias Sociais

Publicado 16/10/2022 17:39 | Atualizado 16/10/2022 18:11

Uma mulher venezuelana, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, contestou a fala do candidato à reeleição que afirmou que as menores presentes na casa estavam "arrumadas para ganhar a vida".

A afirmação foi dada na sexta-feira (14), em entrevista ao canal do Youtube "Paparazzo Rubro-Negro", em que o presidente ainda afirmou que "pintou um clima", entre ele e as meninas . A fala gerou reação de opositores que apontaram crime de pedofilia, uma vez que o episódio ocorreu com menores de idade.



“Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas 'num' sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: 'meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que?' Ganhar a vida”, disse o presidente na entrevista.

“Pintou um clima.” significa - BOLSONARO PEDÓFILO pic.twitter.com/1SP7rj0fN1 — Petra Costa (@petracostal) October 15, 2022

Segundo informações do Portal UOL, a venezuelana afirma que no dia em que ocorreu a visita de Bolsonaro, acontecia no local uma ação social para refugiados. "Não tem nada a ver com o que ele está falando agora", disse a mulher na entrevista ao portal. Ela preferiu não ser identificada.