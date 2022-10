Carlos Minc e Marcelo Freixo, no "Carnalula" - Carlos Cruz/Agência O Dia

Publicado 23/10/2022 14:46 | Atualizado 23/10/2022 15:01

Apoiadores do ex-presidente e candidato pelo PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram na manhã deste domingo, 23, na Praia de Copacabana para um ato de apoio à candidatura de Lula. Organizado pela Secretaria de Cultura do PT-RJ, o Carnalula reuniu políticos, artistas e representantes de blocos de rua e de escolas de samba. O grupo começou a se concentrar às 11h no Posto 13, na Praia de Copacabana. Por volta do meio-dia, iniciaram uma caminhada até o Leme.

Vivi Martins, titular da Secretaria de Cultura do PT-RJ, explica que o objetivo é realizar um coletivo cultural com a expressão de várias linguagens. “Já tivemos um Carnalula antes das eleições e agora teremos o segundo em um formato diferente, reunindo baterias de escolas de samba, o pessoal do charme, do funk, do rock, o pessoal circense e dos blocos de rua. E nessa miscelânea se formou um ato cultural muito grande e super família”, conta a secretária.

Alguns políticos também compareceram ao evento, como os deputados federais Marcelo Freixo (PSB) e Jandira Feghali (PCdoB) e o deputado estadual Carlos Minc, ambos do PSB.

“Falta uma semana para a eleição. É um momento muito decisivo, a população está muito dividida, como nunca se viu. A divisão que a gente teve em 2014 com Dilma e Aécio era uma divisão eleitoral. Hoje temos uma divisão civilizatória”, disse Freixo.

Para Freixo, esta é a eleição mais importante do país nos últimos anos. “A Constituição de 1988 está em risco, por isso tantas forças que nunca estiveram juntas estão juntas agora", completou.

Otimista com relação ao resultado das urnas no próximo domingo, 30, Carlos Minc atribui o crescimento de Lula nas pesquisas ao apoio de nomes como Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB). Ele também defende maior cautela nesse momento por parte do ex-presidente Lula.

“Eu acho que neste momento a gente tem que fugir dessa pauta religiosa e que o Lula deve usar seu direito de resposta para falar de temas essenciais, como a fome, o desemprego, moradia. Essas são as questões fundamentais", declarou Minc.

Já a deputada federal Jandira Feghali destacou o fato de a candidatura de Lula aglutinar apoios de variados espectros ideológicos.

“No Rio de Janeiro, acho que que a nossa contribuição está muito grande, com a entrada do Eduardo Paes e do Rodrigo Neves, muitas alianças importantes, como com o Solidariedade. A presença da Simone Tebet no Rio deu um impacto muito grande, porque ela teve muitos votos aqui. E os eleitores do Ciro Gomes no Rio são eleitores pela esquerda, não migram para o Bolsonaro. Acho que o Rio dará uma grande contribuição neste segundo turno”, avaliou Jandira.

O ato deve durar até o fim da tarde, terminando com a participação da bateria da Mangueira.