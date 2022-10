Fátima Bezerra (à esquerda), de 67 anos, governadora reeleita do RN, participava de carreata que foi atacada a tiros por um homem que estava em uma moto - Reprodução / Internet

Fátima Bezerra (à esquerda), de 67 anos, governadora reeleita do RN, participava de carreata que foi atacada a tiros por um homem que estava em uma motoReprodução / Internet

Publicado 24/10/2022 09:01 | Atualizado 24/10/2022 09:24





No perfil de Fátima, reeleita com 58,20% dos votos, ela informou que passa bem e que confia no trabalho das polícias elucidar o caso. "Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba", relatou a governadora, que precisou ser retirada às pressas do evento. Rio - Horas após um ataque a tiros interromper uma carreata da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência, no município de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no último domingo (23), a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e o Partido dos Trabalhadores se manifestaram sobre o ocorrido nas redes sociais.No perfil de Fátima, reeleita com 58,20% dos votos, ela informou que passa bem e que confia no trabalho das polícias elucidar o caso. "Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba", relatou a governadora, que precisou ser retirada às pressas do evento.

Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba. — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) October 24, 2022



O PT também usou as redes para manifestar apoio após o susto. "Todo nosso apoio e solidariedade à nossa querida governadora", pontuou o perfil da instituição.





Todo nosso apoio e solidariedade à nossa querida governadora @fatimabezerra https://t.co/BFvv8juDr4 — PT Brasil #Vote13 (@ptbrasil) October 24, 2022 O PT também usou as redes para manifestar apoio após o susto. "Todo nosso apoio e solidariedade à nossa querida governadora", pontuou o perfil da instituição.

Na noite do último domingo (23), um ato de campanha foi interrompido às pressas após tiros serem disparados por um homem em uma moto, em Macaíba.

A coordenação de campanha do ex-presidente Lula no Rio Grande do Norte já havia divulgado uma nota informando que não houve feridos no ataque e que as polícias do estado estão apurando o incidente.



Confira a nota

"A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e todos que a acompanhavam em atividade política no começo da noite deste domingo (23), em Macaíba, estão bem. Ninguém da comitiva foi atingido pelos tiros disparados por um homem que trafegava em motocicleta nas proximidades do evento. A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade e, desde o momento do ocorrido, as polícias Civil e Militar estão fazendo diligências para apurar os fatos.



Coordenação da campanha Lula Presidente no Rio Grande do Norte"