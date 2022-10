Em entrevista para a Rádio Mix Manaus, Lula defendeu a taxação de grandes fortunas, mas admitiu que a maioria do Congresso Nacional se opõe à aprovação - Reprodução

Em entrevista para a Rádio Mix Manaus, Lula defendeu a taxação de grandes fortunas, mas admitiu que a maioria do Congresso Nacional se opõe à aprovaçãoReprodução

Publicado 26/10/2022 14:57 | Atualizado 26/10/2022 15:47

Rio - O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concedeu, nesta quarta-feira (26), uma entrevista para a Rádio Mix Manaus e defendeu a taxação de grandes fortunas, mas admitiu que a maioria do Congresso Nacional se opõe à aprovação. Às 17h, o petista participará de um encontro em São Paulo com representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Em seguida, às 18h, o candidato conversará ao vivo com o humorista Paulo Vieira. Ambos eventos serão transmitidos nas redes sociais de Lula.

"O problema é que você tem a maioria do Congresso Nacional que não quer. Até porque a maioria que está no Congresso Nacional são pessoas que têm de certa forma posses, não são os pobres que estão dentro do Congresso Nacional", explicou o petista sobre a taxação de grandes fortunas durante entrevista para a rádio.

"Essa gente não quer taxar seu próprio recurso, quando na verdade nós precisamos fazer as pessoas entenderem que pagar Imposto de Renda corretamente é fazer justiça nesse país", completou.

Na conversa, Lula falou sobre política tributária progressista, com maior contribuição dos mais ricos e da isenção de impostos de pessoas com salários ou ganhos de até R$ 5 mil.