falou em um suposto conluio entre o PT e o Tribunal Superior EleitoralEVARISTO SA / AFP

Publicado 26/10/2022 15:50

Rio - O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu a agenda, nesta quarta-feira (26), no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde teve encontro com lideranças políticas e realizou comício na Praça Tiradentes. Na parte da tarde, Bolsonaro seguiu para Uberlândia para participar de encontro com prefeitos e lideranças no Sindicato Rural da cidade e realizou comício na região.

Na terça-feira (25), Jair Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o processo eleitoral em entrevista a um podcast conservador dos Estados Unidos. Segundo ele, as Forças Armadas não atestaram a confiança nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições.

Durante a entrevista, o atual presidente afirmou ser “impossível dar um selo de credibilidade” ao processo eleitoral brasileiro, mas não apresentou provas das acusações. A fala contradiz o Ministério da Defesa, que nunca declarou haver problemas no sistema eleitoral.