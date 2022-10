No Rio de Janeiro, a votação é apenas para presidente da República - Reprodução: Tomaz Silva/ Agência Brasil

Publicado 30/10/2022 12:51 | Atualizado 30/10/2022 12:55

Os eleitores que votam no Centro de Convenções Expo Mag, no bairro da Cidade Nova, na região Central do Rio de Janeiro, não enfrentaram longas filas durante a manhã deste domingo, 30. O Centro de Convenções, que é o maior local de votação da capital fluminense, reúne 12.083 votantes, e ao contrário do primeiro turno — em que os eleitores enfrentaram filas de mais de 30 minutos em algumas seções — as pessoas levaram pouco tempo para votar.

A aposentada Creusa Evangelina Cezar, de 67 anos, disse que a votação foi tranquila, “completamente diferente do primeiro turno”. "É chegar e votar. Com um candidato só foi mais rápido. Cumpri meu dever e pretendo continuar. Os candidatos vão ter meu voto até quando eu puder andar, mesmo passando dos 70 anos”, disse Creusa.

O motorista Sérgio Ferreira, 69, também conta que não enfrentou fila na sua seção para votar. "No primeiro turno, esperei 25 minutos e agora foram três minutos só. Minha seção está cheia. É importante votar para ter um futuro melhor para meus filhos, netos e vizinhos. Eu incentivo os jovens a votar", explicou.

O município do Rio de Janeiro tem 5 milhões de eleitores, 38,8% do eleitorado fluminense, de 12,9 milhões, e 3,2% do total nacional, 156 milhões. No estado do Rio de Janeiro, a votação é apenas para presidente da República.