Publicado 30/10/2022 12:52 | Atualizado 30/10/2022 12:53

Rio - Candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou, na manhã deste domingo (30), na escola Carlos Saloni, no bairro Jardim Apolo, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele disputa o cargo com Fernando Haddad (PT). Na ocasião, Tarcísio voltou a declarar seu voto no candidato Jair Messias Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição neste segundo turno, ao usar uma camisa amarela, com uma foto sua ao lado do presidente estampada. Bolsonaro concorre com Lula (PT).

Após a votação, Tarcísio afirmou à imprensa: "Fizemos o melhor, uma campanha limpa, propositiva. Estamos tomados de esperança e com a sensação de ter feito o melhor durante a caminhada. A grande palavra que temos hoje é gratidão. Vamos trabalhar muito pra não decepcionar, caso a vitória venha", disse.