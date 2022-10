Eleitores denunciam que policiais da PRF realizam operações na região Nordeste para impedir voto em Lula - Divulgação

Eleitores denunciam que policiais da PRF realizam operações na região Nordeste para impedir voto em Lula

Publicado 30/10/2022 15:08 | Atualizado 30/10/2022 15:22

Rio - Diversos influenciadores e ativistas questionaram a Polícia Rodoviaria Federal (PRF) sobre as operações realizadas em estados do Nordeste durante este domingo (30), em que acontece o segundo turno das eleições presidenciais. A região é reduto eleitoral do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e é onde o político teve a maior taxa de votação durante o primeiro turno.

Segundo o deputado federal e um dos coordenadores da campanha de Lula, André Janones, cerca de 3 milhões de eleitores teriam sido impedidos de votar. A hashtag "Deixe o Nordeste votar" e "Golpe de estado" ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, dos assuntos mais comentados do Twitter. Internautas também pedem a extensão do horário de votação.

"Extremamente grave o que está acontecendo. Inúmeros relatos de ações da PRF, que supostamente está impedindo eleitores (principalmente no Nordeste) de chegarem às urnas", escreveu o influenciador Felipe Neto em seu perfil no Twitter.

"Isso já aconteceu antes? PRF fazendo barricadas em estradas do Nordeste no dia da eleição? Justamente na região que vai dar a vitória a Lula? Isso é crime eleitoral, é golpe de estado!", constetou a ativista pelo direito das mulheres, Lola Aronovich.

"É Golpe de Estado, sim. Promovido pela extrema direita, sim. Constituída por gente fascista, sim. O diretor da PRF precisa ser preso! Todos os policiais que não suspenderem as operações também devem ser presos e varridos da história do nosso país! Deixem o Nordeste votar", compartilhou o ativista Jota Marques.

"Golpe de Estado em tempo real!. PRF desobedece o presidente do TSE com a maior cara de pau", publicou a jornalista Hildegard Angel.

Após denúncias de que policiais rodoviários federais estariam interceptando ônibus com eleitores de Lula e fechando estradas em estados do Nordeste, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convocou o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, a comparecer a sede do tribunal para prestar esclarecimentos.

No encontro, Vasques, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro com um post nas redes sociais na última sexta-feira (28), se comprometeu a suspender as operações, conforme revelou a jornalista Andréia Sadi, da Globonews.