Local está ocorrendo a votação do segundo turno das eleiçõesReprodução

Publicado 30/10/2022 15:17

Um eleitor foi detido neste domingo, 30, por portar um simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo) dentro da Escola Estadual Professora Esther Garcia, onde está ocorrendo a votação do segundo turno das eleições, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), a abordagem foi realizada após os agentes perceberem um volume anormal na cintura do homem, que ainda tentou esconder o objeto, mas não justificou o porte. Ele foi conduzido ao 48° Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Mais cedo, a PM de São Paulo já havia confirmado à reportagem da Agência Brasil que uma pessoa tinha sido presa ao passar armada em uma moto em frente à escola estadual João Vieira de Almeida, na Vila Maria, zona norte da capital paulista, em outro local de votação. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 7h44, próximo da Praça Cosmorama. A pessoa estava em posse ilegal de uma arma de calibre .357.

Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restringe o transporte de armas no dia das eleições e 24h antes ou após as eleições. A decisão do TSE foi tomada, por unanimidade, em setembro deste ano, atendendo a um pedido dos chefes de Polícia Civil dos estados, que alertavam para os riscos diante do cenário político polarizado. O descumprimento da decisão acarreta em prisão em flagrante por porte de arma.

Motorista baleado

A Polícia Militar também relatou outra ocorrência envolvendo armas neste domingo em São Paulo. Um atirador, que estava em um veículo Volkswagen Up atirou contra um motorista que estava em um Creta. O crime ocorreu na região de Campo Limpo, Zona Sul.

Segundo a Polícia Militar, o motorista baleado foi socorrido pela esposa, que também estava no carro. O atirador ainda não foi identificado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A PM não soube dizer o que pode ter motivado o crime ou se havia alguma relação com a votação que está sendo realizada hoje.