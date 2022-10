Lula esteve em São Paulo na véspera do segundo turno - CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 30/10/2022 16:15

Rio - O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) foi aconselhado por pessoas próximas a vestir uma camisa da seleção brasileira em seu discurso, caso seja eleito presidente da República, neste domingo. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do 'Metrópoles', o objetivo é resgatar um dos principais símbolos associado a Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores nos últimos anos.

Ao longo do período eleitoral, Lula não foi visto com o uniforme verde e amarelo em nenhum dos eventos de sua campanha. No entanto, o petista começou a pendurar a bandeira do Brasil nos palcos de comícios e em veículos de carreatas que aconteceram após o primeiro turno.

O candidato à presidência pelo PT chegou para votar, neste domingo (30), por volta das 9h15, em São Bernardo do Campo (SP), região metropolitana de São Paulo. Ele entrou direto na Escola Estadual Dr. Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, vestindo uma camisa branca e não falou com a imprensa.

Após votar, Lula fez uma declaração para quem estava no portão. "Hoje, possivelmente seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida e é um dia muito importante para o povo brasileiro, porque hoje o povo está definindo o modelo de Brasil que ele deseja, o modelo de vida que ele quer", declarou o ex-presidente.

"As pessoas vão voltar a viver com cidadania e toda a decência que a cidadania deve ter. Uma nova vida será estabelecida nesse país para as pessoas voltarem a sorrir, a brincar, porque ser bom é melhor do que ser mau", completou. "Peço a Deus que seja um dia de paz, um dia tranquilo para que as pessoas votem com tranquilidade e no final esperamos que possamos respeitar o resultado final", finalizou.