Acompanhado do filho, governador Claudio Castro votou na Barra da Tijuca - Marcos Porto / Agência O Dia

Acompanhado do filho, governador Claudio Castro votou na Barra da TijucaMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 15:59 | Atualizado 30/10/2022 16:05

fotogaleria

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) esteve, por volta das 14h45 deste domingo (30), em sua Zona Eleitoral, na Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, para votar, acompanhado do filho João Pedro, de 11 anos. No 1° turno, seu aliado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu mais votos no Rio de Janeiro do que o também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Castro, a expectativa é de que o atual presidente seja reeleito, com vantagem de votos no estado, mas que o vencedor trabalhe para unir o Brasil."A gente espera que a vantagem aumente, foram quase 1 milhão de votos (no primeiro turno) e a nossa expectativa é chegar a 1,7 milhão, mas a gente trabalhava com um número de tentar aumentar em torno de 50% a 70% a diferença entre os dois candidatos. A campanha foi às ruas, o Rio de Janeiro realmente se vestiu de verde e amarelo (...) A nossa confiança é muito grande de uma vitória e, sobretudo, de um resultado tranquilo, que quem ganhar vai celebrar, quem perder vai ter que aceitar. Que quem ganhar a eleição, reúna o Brasil. Ninguém ganha com esse Brasil dividido. Será um Brasil eleitoralmente dividido, mas que que aquele que ganhe tenha a altivez para fazer um Brasil só e entender que a vitória é um sentimento de que a população escolheu ele para comandar e que ele tem que governar para todos", disse Castro.O governador, que desembarcou no Rio na manhã de hoje, após ter acompanhado a partida entre o Flamengo e Atlético Paranaense, em Guayquil, no Equador, pela final da Libertadores, encontrou Bolsonaro no aeroporto e contou que o presidente estava confiante."Estive de manhã no aeroporto com ele (Jair Bolsonaro), dei um abraço, desejei boa sorte e falei que espero ligar para ele mais tarde para dar os parabéns. Eles estava bem confiante", declarou o governador, que destacou que a reeleição pode ser vantajosa para o Rio."Eu tenho uma relação com o presidente Bolsonaro excepcional, então, à luz do que eu tenho vivido com ele, a relação é ótima, tudo o que eu preciso, eu sou extremamente bem atendido. Eu testemunho essa relação que eu tenho, que eu estou trabalhando para que continue. A expectativa do presidente Bolsonaro ganhar, é a manutenção de uma relação fantástica e que tem tudo para fazer o Rio de Janeiro crescer a cada dia mais", afirmou o governador, que também comentou sobre a relação com Lula, caso ele seja eleito."(A relação) vai ter que ser construída. Eu tive com ele uma vez na vida, na posse do Ministro Alexandre de Moraes no TSE, foi única vez, nunca nos falamos. Não é que tenha uma má relação, não existe relação e, democraticamente, terá que ser construída, caso seja a escolha da população no dia de hoje".