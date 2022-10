Agentes comemorou bloqueio de eleitores de Lula em operação da PRF - Divulgação/Redes Sociais

Agentes comemorou bloqueio de eleitores de Lula em operação da PRFDivulgação/Redes Sociais

Publicado 30/10/2022 18:59

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotado em Brasília, postou em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp uma selfie sorrindo, comemorando o bloqueio de leitores de Lula. "Ó a cara de alguém que tá preocupado com as determinações do ministro. Só cumprindo o cartão programa e correndo atrás dos eleitores do Lula que saíram do cercado para voltar e não conseguiram voltar", dizia a legenda da foto. Ele foi identificado como Adalberto Alfredo Schumann. As informações são do portal 'Piauí'.

Na mensagem , o agentes se referia à decisão tomada na noite deste sábado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes , que havia proibido operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra veículos usados no transporte de eleitores pelo Brasil.

Na segunda parte da mensagem, o policial usa o termo 'cartão programa', comumente utilizados por agentes da corporação para denominar as diretrizes de policiamento para uma determinada data, vindas da cúpula da PRF. No caso de Schumann, que é do Distrito Federal, a cúpula a que se refere é a superintendência da corporação do DF e do diretor-geral, Silvinei Vasques.

Após a mensagem de Schumann, outro policial rodoviário federal, também lotado em Brasília, identificado como Ricardo Cardoso Dutra, reencaminhou no mesmo grupo uma fala postada por uma terceira pessoa como resposta ao post de Schumann. Diz o seguinte: “Vocês estão salvando o país. Minhas continências. Só fazendo o previsto e cumprindo a lei”.

Procurada pelo DIA, a Polícia Rodoviária Federal de Brasília ainda não se manifestou as denúncias feitas ao agente.

Vasques, na madrugada deste domingo, encaminhou um ofício a todas as superintendências da PRF dizendo que a decisão de Moraes “não impôs qualquer limite ao exercício da regular atividade fiscalizadora da Polícia Rodoviária Federal” e determinou o “fiel cumprimento” da operação. O direto-geral teria postado no sábado uma imagem de apoio a Bolsonaro, em suas redes sociais, mas logo apagou.

Diretor da PRF foi intimado pelo TSE

Após ser intimado pelo TSE, para dar explicações sobre as operações no dia da votação do segundo turno, Vasques solicitou a Moraes uma audiência. No encontro, o diretor-geral apresentou informações sobre a atuação dos agentes neste domingo, ressaltando que nenhum veículo foi impedido de seguir viagem. Ele ainda se comprometeu a enviar à Corte um relatório sobre as blitze.

Moraes relatou que, na audiência, Vasques apresentou a Ordem de Serviço enviada às superintendências regionais da PRF, na qual havia as orientações para cumprimento das regras estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito, sem qualquer referência ao transporte de eleitores.



“Vamos aguardar o relatório da PRF e vamos analisar as informações. Se as operações se limitaram ao cumprimento das normas do Código de Trânsito, sem problema. Fora disso, pode ser considerada existência de crime eleitoral”, ressaltou o presidente do TSE.





Sobre as acusações de que a gratuidade do transporte público beneficiaria a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, Moraes foi enfático: “a garantia do transporte público gratuito não favorece a candidatura A ou B; favorece a democracia. O transporte é para todos os eleitores, independentemente da preferência por um ou outro candidato.” Ainda na tarde deste domingo, Alexandre de Moraes, afirmou durante a entrevista que nenhum eleitor deixou de votar por conta das operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Segundo ele, todos os ônibus parados pelos agentes seguiram para o destino, após checagem de documentação e análise das condições dos veículos. Moraes disse ainda que a informação foi confirmada pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos procuradores eleitorais nos estados — o que descarta qualquer possibilidade de prorrogação do horário de votação.Sobre as acusações de que a gratuidade do transporte público beneficiaria a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, Moraes foi enfático: “a garantia do transporte público gratuito não favorece a candidatura A ou B; favorece a democracia. O transporte é para todos os eleitores, independentemente da preferência por um ou outro candidato.”

Campanha de Lula de manifesta sobre operação da PRF

A Campanha do Lula chegou a acionar o TSE. De acordo a Coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Lula, a equipe foi informada de que estariam sendo feitas operações da PRF para supostamente impedir a circulação livre de eleitores, "principalmente na região Nordeste".



"Ao que tudo indica, trata-se de uma ação dolosa e direcionada a beneficiar a candidatura do atual presidente da República", disse a campanha de Lula.