Wilson Lima venceu de virada a disputa pelo governo do AmazonasReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2022 19:06

Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito governador do estado do Amazonas. O segundo turno das eleições foi disputado contra Eduardo Braga (MDB). No primeiro turno, o candidato do União Brasil recebeu 34,37% dos votos válidos, enquanto o emedebista foi votado por 24,56% dos amazonenses. Logo, o resultado final configurou uma virada em relação à votação do dia 2 de outubro.

Natural de Santarém, no Pará, Wilson Miranda Lima tem 46 anos de idade e é o atual governador do estado do Amazonas. Ele tem Tadeu de Souza (Avante) como vice e concorreu à reeleição pela coligação Aqui é Trabalho (Republicanos/PP/PTB/PSC/PL /PRTB/PMN/União/Patriota/Avante).

Carlos Eduardo de Souza Braga (MDB) tem 61 anos e atualmente representa o Amazonas no Senado Federal. Nascido em Belém (PA), ele disputou o governo do estado pela coligação Em Defesa da Vida (Federação Brasil da Esperança – FE Brasil/MDB/PSD) e tem Anne Karolyna Moura de Souza (PT) como candidata a vice. Braga já foi eleito governador do Amazonas (2006) e senador (2010 e 2018).