Grupo em carro apontava armas de brinquedo na direção de quem iria votar em colégio eleitoral na TijucaReprodução de vídeo

Publicado 30/10/2022 19:18 | Atualizado 30/10/2022 19:30

Rio - Um grupo de eleitores disse ter se sentido intimidado por bolsonaristas, no início da tarde deste domingo (30), em seção eleitoral na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo relato compartilhado na internet, apoiadores de Bolsonaro apontavam armas de brinquedo para todos que usavam roupas vermelhas e caminhavam em direção à Universidade Veiga de Almeida, na Rua Ibituruna, por volta das 12h.



bolsonaristas tentando botar medo em quem vai votar, NA PORTA da escola eleitoral com armas de brinquedo pic.twitter.com/rptlIxirs4 — gio (@wowgioio) October 30, 2022

Em postagem feita no Twitter, a estudante Giovanna Cruz, de 18 anos, contou que o grupo estava em um carro com camisas do Brasil e bandeiras. "Bolsonaristas tentando botar medo em quem vai votar. Na porta da escola eleitoral com armas de brinquedo", disse a estudante no Twitter.Além das camisas e bandeiras, os bolsonaristas também tocavam no carro o som do Hino Nacional. Para a estudante, a presença do grupo provocou uma sensação de insegurança por parte dos eleitores favoráveis ao candidato Lula.Em sua primeira eleição, a jovem comenta que sentiu um clima bem mais hostil neste segundo turno, em comparação com o primeiro, no último dia 2 de outubro. "Eles ficaram cerca de 20 minutos na porta da universidade apontando as armas para os eleitores. Fiquei de longe, não chegaram a me ameaçar diretamente, mas foi completamente assustador", disse a estudante, em entrevista ao Extra.