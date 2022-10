O senador Jorginho Mello é o novo governador de Santa Catarina - Agência Câmara

O senador Jorginho Mello é o novo governador de Santa Catarina Agência Câmara

Publicado 30/10/2022 19:21

O senador Jorginho Mello (PL) será o novo governador de Santa Catarina após vencer Décio Lima (PT) no segundo turno das eleições catarinenses neste domingo (30). Com 77% das urnas apuradas, o parlamentar tem 70,79% (2.316.270), contra 29,21% (955.872) de Lima.



Mello confirmou o favoritismo consolidado durante o segundo turno contra o petista. Em pesquisas de intenção de voto, o senador aparecia com 67% das intenções dos eleitores.

Ao contrário do cenário nacional, a campanha entre os candidatos foi mais pacífica e com discussão de propostas. Trocas de acusações mesmo, foram poucas e nem o suposto áudio divulgado pelo PT do empresário Luciano Hang, apoiador de Mello, pedindo demissão de professores afetou a campanha do PL.

Apoiado por Jair Bolsonaro (PL) e um dos comandantes da tropa governista no Congresso Nacional, Jorginho Mello vai morar na Casa d'Agronomica pela primeira vez. Ele chegou a comandar o estado interinamente 2009, quando era presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, após viagens do então governador, Luiz Henrique da Silveira, e do vice, Leonel Pavan, mas o mandato durou 11 dias.



Antes, Mello foi vereador de Herval d'Oeste, deputado estadual, deputado federal e desde 2019 é senador pelo estado.



Entre suas principais promessas para o estado está a criação do Pronampe estadual, para fomentar a economia do estado nos próximos anos. O novo governador ainda garante o investimento em 8% na educação superior, criar carreatas da saúde e bancar cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a fila de espera nos hospitais.

Jorginho Mello ganhou protagonismo ao defender o governo federal e indiciados pela CPI da Covid-19, sendo personagem de uma briga com troca de ofensas contra o Renan Calheiros (MDB-AL) para defender Hang. Ele ainda protagonizou uma discussão com o deputado federal Luiz Miranda (Republicanos-SP) durante uma oitiva.