Paulo Dantas (MDB) alcançou mais de 52% dos votos válidos - Divulgação

Paulo Dantas (MDB) alcançou mais de 52% dos votos válidosDivulgação

Publicado 30/10/2022 19:34

O candidato Paulo Dantas (MDB) foi reeleito governador do estado de Alagoas neste segundo turno das eleições 2022 . Com mais de 97% das urnas apuradas, ele alcançou 52% dos votos válidos segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O adversário, Rodrigo Cunha (União Brasil) teve 47%.



No primeiro turno, atual governador, recebeu 46,64% dos votos válidos (708.984 votos), enquanto Cunha alcançou 26,79% dos votos válidos (407.220 votos).

Quem é Paulo Dantas?

Paulo Dantas (MDB) é produtor rural com formação em administração de empresas pelo Cesmac. O emedebista foi eleito deputado estadual em 2018 e, depois, se tornou governador de Alagoas em mandato-tampão até 31 de dezembro de 2022.

Quem é Rodrigo Cunha?

Rodrigo Cunha, do União Brasil, é advogado e professor de Direito de Consumidor. Foi eleito como o senador mais bem votado de Alagoas em 2018.

O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, foram escolhidos 27 governadores.