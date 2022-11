Marcello Antony nega ter ofendido Alexandra Marzo - Reprodução / Instagram

Marcello Antony nega ter ofendido Alexandra MarzoReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 14:12

Rio - A atriz Alexandra Marzo, filha de Betty Faria e Claudio Marzo, postou nas redes sociais, no último domingo, um vídeo relatando ter sido xingada pelo ator Marcello Antony. Na gravação, que a artista acabou deletando das redes sociais, Alexandra afirma que o ator a xingou na rua simplesmente por saber que ela é eleitora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorreu às eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL).

"Gente, eu fui votar e quando eu voltei com esse lindo bottom (mostra o adeviso do Partido dos Trabalhadores no peito) eu fui xingada, eu e minha amiga, de 'v*dia', pelo ator Marcello Antony. É isso o que vocês estão ouvindo: o Marcello Antony, ator, vestido de bolsonarista, enfurecido, cheio de ódio, como é peculiar do eleitor desta besta", contou Alexandra em um vídeo já deletado de suas redes sociais.

"Simplesmente o cara chamou a gente de 'v*dia'. Nós fomos chamadas de v*dia pelo Marcello Antony por estarmos portando bottons do Lula. Marcello Antony está fazendo parte de um grupo que, graças a Deus, eu posso dizer que é bastante seleto dentro do meio artístico, que apoia Bolsonaro. Marcello Antony é bolsonarista e misógino", afirmou ela.



Na legenda do registro, a atriz escreveu: "O voto é livre, mas esse xingamento grosseiro, machista é imperdoável. Que decepção".

Ao ser notificado das acusações, Marcello Antony declarou em um comentário no Instagram que não havia agredido ninguém. "Não fiz isso (xinguei ela). Ela será processada. A própria mãe falou para eu fazer isso!", disse o ator, que pretende entrar com uma ação por calúnia e difamação.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, do "Metropoles", Antony disse que a ofensa citada pela atriz em vídeo seria uma piada interna com uma amiga, que estava junto à Alexandra na hora, mas que a atriz "não teria entendido a situação como uma brincadeira, o que teria ocasionado toda a situação".



O artista ainda contou que conversou com Betty Faria, mãe de Alexandra, e ela indicou que ele entrasse na Justiça. "Expliquei a história a ela, falei que a Alexandra havia postado um vídeo. Quando acabei de contar, a Betty me disse: 'Marcello, duas coisas: eu crio a filha dela. Essa menina tem a doença do ódio. Não falo com ela há mais de um ano. Ela me xinga, ela xinga a filha, o irmão. E segundo: se eu fosse você, contratava um bom advogado e processaria ela por calúnia, porque ela tem que aprender de alguma forma'", revelou.