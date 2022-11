Em vários estados do país, caminhoneiros fazem bloqueios de estradas em protesto ao resultado das eleições que confirmaram a vitória de Lula - ANDERSON COELHO/AFP

Publicado 01/11/2022 12:26

Brasília - De última hora, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, informaram que não vai participar da entrevista coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 1º, em Brasília, para explicar as medidas efetivas tomadas para acabar com as manifestações golpistas que ocorrem nas estradas federais A coletiva teve início pouco antes das 12h

A coletiva foi convocada pela própria PRF. Não foram explicadas as razões da falta de ambas as autoridades no encontro com jornalistas, apenas de que estão reunidos, no Ministério da Justiça. Segundo a assessoria do Ministério, a coletiva vai se limitar a uma "explicação técnica" do que está ocorrendo.

Em vários estados do país, caminhoneiros fazem bloqueios de estradas em protesto ao resultado das eleições realizadas no último domingo, 30, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi declarado o futuro presidente do Brasil, derrotando Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição ao Palácio do Planalto. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar ajam para cessar os bloqueios. A Corte já tem maioria para referendar a decisão de Moraes.