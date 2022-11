Rodrigo Garcia - Divulgação

Rodrigo GarciaDivulgação

Publicado 01/11/2022 11:15

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarou, em coletiva de imprensa na manhã desta terça (1º), que o Estado irá multar em R$ 100 mil por hora os donos dos veículos que participam do bloqueio de estradas. O protesto é realizado contra o resultado da eleição presidencial, em que Jair Bolsonaro (PL) perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (30). O petista teve 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do atual presidente.



O governador paulista disse também que, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenando o fim dos protestos, a partir de agora as negociações com os manifestantes se encerram - com isso, o Estado pode usufruir, se necessário, da força policial para liberar as vias.



"Vamos fichar e, eventualmente, prender manifestantes que resistirem a desobstruir as vias", afirmou Garcia.



"Faço um apelo para que as manifestações se encerrem. As eleições acabaram, vivemos em um País democrático, São Paulo respeitará o resultado das urnas e nenhuma manifestação fará com a que a democracia retroceda", acrescentou o governador.

Diversas vias em todo o Brasil estão bloqueadas pela manifestação. As interdições provocaram o cancelamento de 25 voos entre segunda-feira, 31 e a manhã desta terça, 1º.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, reforçou em despacho nesta terça-feira, 1º, a autorização para uso de tropas da Polícia Militar (PM) pelos governadores de estados, para dar início à "imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido".