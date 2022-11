Bloqueios em rodovias se multiplicaram em todo país, como o registro da imagem de Florianópolis, em protesto à 'derrota' de Bolsonaro - AFP

Publicado 01/11/2022 11:37

São Paulo - O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, declarou que medidas estão sendo tomadas dentro do Ministério Público contra os protestos de manifestantes bolsonaristas que paralisam rodovias no estado. "Criamos um núcleo de ação integrada envolvendo os promotores de Justiça da Promotoria de Habitação e Urbanismo, que podem tomar medidas cautelares, no sentido de forçar desobstrução e cobrar multas, trazer a volta da normalidade", disse.

De acordo com Sarrubbo, na visão do Ministério Público, "trata-se de uma organização criminosa que está atentando contra o Estado Democrático de Direito no Brasil". "Trata-se de uma manifestação de desrespeito ao resultado das urnas, de desrespeito à vontade do povo brasileiro." Conforme ressalta, o Ministério Público "não se curvará" e defenderá a democracia e paz do Estado de São Paulo e Brasil "de forma absolutamente intransigente".

Segundo o procurador-geral de Justiça de São Paulo, os cidadãos que resistirem à decisão de desbloqueio irão responder criminalmente e civilmente, dizendo tratar-se de um atentado contra a segurança estadual e nacional. "Juntos esperamos resolver isso rapidamente", finalizou.