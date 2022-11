Osmar deixa esposa e filhos - Reprodução

Osmar deixa esposa e filhosReprodução

Publicado 01/11/2022 13:35

O empresário Osmar Alceu Wichocki, de 56 anos, morreu na segunda-feira, 31 após bater o caminhão que dirigia contra uma carreta que estava parada em uma manifestação na BR-364, em Cuiabá, no Mato Grosso. Desde o domingo, 30, eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam uma paralisação no local contra o resultado da eleição à Presidência da República que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT ).Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia intensamente no momento do acidente e Osmar ficou preso nas ferragens. Ainda de acordo com a corporação, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro motorista não se feriu.Nas redes sociais, a irmã da vítima — deixa esposa e filhos — se manifestou dizendo que o acidente ocorreu porque o outro veículo estaria com os faróis apagados, além de não haver sinalização no local."Não consigo acreditar até agora que aconteceu isso. Pelo amor de Deus, que essas pessoas tenham compaixão e parem com esses protestos antes que mais vidas se vão. Ninguém vai trazer meu irmão de volta. Um homem com apenas 56 anos com a vida toda pra viver”, escreveu.