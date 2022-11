Supremo Tribunal Federal (STF) - Carlos Moura/SCO/STF

01/11/2022

Auxiliares dos ministros do Supremo Tribunal Federal conversaram com líderes políticos no começo desta semana para tratar sobre os bloqueios nas rodovias . O recado dado para deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidentes de partidos é de que não será tolerado pelo STF apoio de parlamentares aos manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL). A Corte tem tratado as manifestações como antidemocráticas .

Segundo apurou o Portal iG, os ministros demonstram preocupação com o comportamento da Polícia Rodoviária Federal . Na avaliação deles, o órgão não está agindo com o devido rigor para impedir os bloqueios nas estradas federais. “Foi citada até o comportamento da PRF no domingo, que estava muito dura”, conta um deputado federal eleito neste ano.



Os magistrados, através de seus auxiliares, disseram que estão acompanhando de perto as ações dos protestantes que apoiam o presidente Bolsonaro. Os ministros garantem que exigirão investigação por parte da Polícia Federal para saber quem são os responsáveis pelos protestos.



Caso seja descoberto que algum deputado ou senador tenha participado da organização, será pedido o afastamento e a prisão imediata do envolvido. O mesmo vale para qualquer manifestação pública de incentivo aos protestos, tratados como antidemocráticos pela Corte.



A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL) e o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) estão na mira do Supremo. Ela se posicionou, de forma direta, a favor das ações dos caminhoneiros, enquanto o futuro parlamentar foi mais sutil na sua manifestação.



Entenda o caso

O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.



As manifestações de apoiadores de Bolsonaro causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.



Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.



Diversos governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ordenaram que os policiais retirassem os manifestantes das rodovias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros e manifestantes sendo retirados das estradas pela PM.