Órgão afirma que urna eletrônica foi mais uma vez eficaz nas eleições brasileiras Reprodução

Publicado 01/11/2022 17:01

A Missão de Observação das Eleições da Organização dos Estados Americanos (OEA) disse que a " urna eletrônica brasileira mais uma vez comprovou sua eficácia, produzindo resultados rápidos, que foram divulgados sem contratempos". A afirmação foi feita em relatório preliminar das eleições 2022 divulgado nesta terça-feira, 1°.



O primeiro e o segundo turno do Brasil foi analisado por um grupo de 111 observadores, todos chefiados pelo ex-ministro das Relações Exteriores do Paraguai Rubén Ramirez Lezcano. A missão foi acordada entre a OEA e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em julho de 2022.

A missão parabenizou o trabalho feito pela Justiça Eleitoral. De acordo com o documento, o TSE atuou em um "contexto complexo, marcado pela polarização, desinformação e ataques às instituições eleitorais".

"A Missão deseja destacar o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, instituição que mais uma vez demonstrou seu alto nível de profissionalismo e solidez, o que lhe permitiu realizar com sucesso um processo eleitoral em um contexto complexo, marcado pela polarização, desinformação e ataques às instituições eleitorais", diz o relatório.



Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também foram parabenizados pela OEA, assim como juízes, funcionários eleitorais e membros de locais de votação que participaram da organização das eleições.



O grupo ressaltou que milhões de brasileiros foram às urnas escolher seus representantes no primeiro e segundo turno. “Compromisso cívico”, resumiu a OEA ao falar dos eleitores do Brasil.

Para formar seu relatório, a missão analisou 15 estados brasileiros, o Distrito Federal e quatro municípios de países internacionais.

A entidade observou “aspectos chave do processo eleitoral, como a organização e tecnologia eleitoral, o financiamento político, a participação política de mulheres, indígenas e afrodescendentes, as campanhas e a liberdade de expressão, a votação no exterior, a violência política e a justiça eleitoral”.



Eleições 2022



No último domingo, 30, milhões de brasileiros foram às urnas para escolherem seus governadores e o novo presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido para governar o país pela terceira vez.



O petista recebeu 50,9% dos votos (60,3 milhões) contra 49,1% (58,2 milhões) de Jair Bolsonaro (PL). Essa é a menor distância entre o primeiro e segundo colocado desde a redemocratização, em 1989.



Lula assumirá o cargo no dia 1°de janeiro de 2023 e seguirá na função até 31 de dezembro de 2026.