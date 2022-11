Alckmin já tinha participado de reunião com o relator Marcelo Castro e outros parlamentares na última quinta-feira, 3, no Senado - Divulgação/Pedro França/Agência Senado

Alckmin já tinha participado de reunião com o relator Marcelo Castro e outros parlamentares na última quinta-feira, 3, no SenadoDivulgação/Pedro França/Agência Senado

Publicado 08/11/2022 08:55 | Atualizado 08/11/2022 09:13

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), terá uma reunião com integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e líderes partidários. O encontro é mais um para tratar do Orçamento 2023. Na ocasião, os presentes devem voltar a debater uma proposta legislativa que possibilite o cumprimento de promessas eleitorais do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a recomposição de despesas consideradas essenciais.

Integrantes do governo eleito sugeriram ao senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Orçamento, a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) emergencial . A medida, chamada de “PEC da transição”, serve para acomodar despesas “inadiáveis” como o Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano.

O encontro onde devem ser costuradas as promessas estava marcado para esta terça-feira, 8, mas foi adiado. A nova data ainda não foi divulgada. Alckmin já havia se reunido com Castro e outros parlamentares na última quinta-feira, 3, no Senado.

O presidente da CMO, deputado Celso Sabino (União-PA), disse em suas redes sociais que será iniciada uma discussão “de alto nível” para buscar um Orçamento mais compatível com a realidade. Segundo ele, o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e o cumprimento de metas sociais “são objetivos que somente o diálogo político pode alcançar”.



*Com informações do iG