Senador agradeceu o convite pelas redes sociais - divulgação

Publicado 10/11/2022 10:28

O senador Randolfe Rodrigues foi convidado para participar da equipe de transição de governo como coordenador de Desenvolvimento Regional. Nas redes sociais nesta quinta-feira, 10, o senador pela Rede Sustentabilidade do Amapá afirma que recebeu com muita honra o convite e agradeceu ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , pela confiança "nessa missão importante".Segundo Randolfe Rodrigues, o grupo "será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá". "Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam."