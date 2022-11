André Janones disse que vai trabalhar para a aprovação da PEC da transição na Câmara - Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 10/11/2022 11:21

O deputado André Janones (Avante-MG) afirmou nesta quinta-feira, 10, que ainda não recebeu sinalização do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre qual papel irá desempenhar na transição de governo, mas disse que tem auxiliado na comunicação de forma geral.

O parlamentar também declarou que vai ajudar na articulação para aprovar na Câmara a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) negociada pela equipe de Lula para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação.

"Eu creio que a Câmara dos Deputados é onde eu posso ser mais útil no momento", declarou Janones.

De acordo com o parlamentar, há uma articulação da base do presidente Jair Bolsonaro para impedir a aprovação da PEC que viabiliza medidas prometidas por Lula. O deputado também afirmou que a "guerra de comunicação" com o bolsonarismo vai continuar pelos próximos quatro anos.

"O bolsonarismo e a extrema direita continuam, porque eles vivem de dois pontos. Primeiro, da mentira, da divulgação de fake news, da criação de realidades paralelas. Segundo, de uma mobilização constante", disse Janones. "Se o governo, nos próximos quatro anos, tiver uma comunicação analógica e não uma comunicação que contemple a realidade das redes sociais, a gente corre o risco de ter um excelente governo, mas dar margem para que o bolsonarismo, mesmo que não representado por Bolsonaro, volte em 2026", emendou o parlamentar.