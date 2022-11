Presidente eleito encontrou grupo de senadores no Egito - Reprodução

Presidente eleito encontrou grupo de senadores no EgitoReprodução

Publicado 15/11/2022 17:24 | Atualizado 15/11/2022 17:27





Em foto publicada nas redes sociais da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que participou do encontro em um hotel da cidade, aparecem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-Republicanos), de mãos dadas com Lula; os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Giordano (MDB-SP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eliziane Gama (Cidadania-MA). O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), também compareceu ao encontro.



Nesta terça, Lula se encontrou ainda com a deputada estadual eleita Marina Silva (Rede-SP). Nas redes sociais, Lula postou foto na qual aparece ao lado da deputada. "No Egito, conversando com a Marina Silva sobre a participação da sociedade civil na COP 27. O Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial", escreveu.

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na tarde desta terça-feira, 15, com a comitiva de senadores que foi ao balneário de Sharm El-Sheikh, no Egito, onde é realizada a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP 27).Em foto publicada nas redes sociais da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que participou do encontro em um hotel da cidade, aparecem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-Republicanos), de mãos dadas com Lula; os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Giordano (MDB-SP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eliziane Gama (Cidadania-MA). O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), também compareceu ao encontro.Nesta terça, Lula se encontrou ainda com a deputada estadual eleita Marina Silva (Rede-SP). Nas redes sociais, Lula postou foto na qual aparece ao lado da deputada. "No Egito, conversando com a Marina Silva sobre a participação da sociedade civil na COP 27. O Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial", escreveu.

Lula e Marina no Egito Reprodução: reses sociais

Programação de Lula na COP27

Quarta-feira (16)

– Às 11 horas (16h de Brasília): participa do evento Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática, na companhia dos governadores Antônio Waldez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará, Wanderlei Barbosa , do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia;



– Às 17h15 no Egito (22h15 em Brasília): pronunciamento oficial na “zona azul”, local coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esta é a área restrita à organização onde ocorrem as negociações entre líderes mundiais.



Quinta-feira (17)

– Às 10 horas (15h de Brasília): tem um encontro com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub;



– Às 15h (20h em Brasília) o presidente eleito se reunirá com os representantes do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.



Lula será protagonista

Lula é esperado com enorme expectativa por autoridades de diversos países. Ao longo das eleições de 2022, ele prometeu combater o desmatamento da floresta Amazônica e defender projetos de sustentabilidade em parceria com outras nações. O presidente eleito é aguardado para saber quais medidas serão propostas pelo Brasil para resolver os problemas do Meio Ambiente.



Também está gerada a expectativa de quem será o ministro ou ministra da área. Marina Silva (Rede) é vista como favorita para ocupar o cargo. No entanto, até o momento não ocorreram conversas entre ela e o petista sobre o tema. Os dois demonstram foco apenas na COP27.

*Com informações do Estadão Conteúdo