Senador Jean Paul Prates (PT-RN) pode ser indicado para um mistério ou ocupar a presidência da Petrobras - Roque de Sá/Agência Senado

Senador Jean Paul Prates (PT-RN) pode ser indicado para um mistério ou ocupar a presidência da PetrobrasRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 16/11/2022 13:38

Brasília - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Minas e Energia, foi confirmado o nome do senador Jean Paul Prates (PT-RN), cotado como ministro da área ou mesmo como presidente da Petrobras.

Também estão no grupo nomes conhecidos que participaram do planejamento e da gestão energética dos governos do PT, como Magda Chambriand, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Nelson Hubner, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e secretário-executivo do MME, e Mauricio Tolmasquim, ex-presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) e também secretário-executivo do MME.

Completam o GT de Minas e Energia o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adauto; o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Barcelar; o ex-deputado federal (PE), Fernando Ferro; o ex-secretário executivo do Gabinete Pessoal da ex-presidente Dilma Rousseff, Giles Azevedo; o membro do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Guto Quintela; o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ikaro Chaves; o membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Robson Sebastian Formica; e o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep), William Nozaki.