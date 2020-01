Procurado por roubo é preso em Niterói enquanto jantava com a namorada

Rio - Um homem, identificado como Joney Santos de Queiroz, 29 anos, foi preso na noite desta quinta-feira em uma lanchonete localizada na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, uma das principais vias de Niterói, suspeito de participar de um roubo com três vítimas em setembro de 2018, em um dos acessos a Avenida do Contorno, em São Lourenço.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso foi encontrado enquanto jantava com a namorada e não ofereceu resistência. Joney possui passagens pela polícia por roubo e receptação de veículo roubado. Ele estava na lista do Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, e a recompensa para quem o encontrasse, era de R$ 1 mil.

Ainda segundo a polícia, o criminoso também foi um dos alvos da Operação Delta Charlie, desencadeada em 15 de maio de 2019 pela 78ª DP (Fonseca), com o objetivo de cumprir 14 mandados de prisão contra acusados de roubos e tráfico de drogas que atuavam no Morro do Castro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Joney foi preso e encaminhado a delegacia da região, onde responderá pelos crimes.