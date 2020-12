Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

ÁRIES



Vai começar o mês com pique para trabalhar em equipe. Cuidado com fofocas. Pode se decepcionar com uma conquista. Evite assuntos delicados a dois.



TOURO



Vai contar com habilidade para lidar com finanças, mas não misture amizade e dinheiro. Terá momentos inesquecíveis no sexo! Paquera cheia de desejo.



GÊMEOS



Problemas não estão descartados no trabalho. Não cobre demais dos colegas. Papo envolvente na conquista. Uma conversa fortalece a relação a dois.



CÂNCER



Seu sexto sentido está afiado e vai te ajudar a lidar com segredo ou assunto discreto. A carreira recebe boas energias. A vida amorosa anda devagar.



LEÃO



Vai precisar de jogo de cintura com amigos. Assuntos profissionais terão apoio dos astros. Vai esbanjar charme na conquista! Invista no diálogo a dois.



VIRGEM



No trabalho, mantenha o olho aberto com colegas traiçoeiros para não te puxarem o tapete. O excesso de serviço pode atrapalhar a sua vida amorosa.



LIBRA



Não será fácil trabalhar em equipe. Foque nas suas tarefas. Se está em busca de um novo amor, o dia pode ser positivo. A dois, converse bastante.



ESCORPIÃO



Vai transformar os seus esforços em dinheiro no bolso! Seus planos de paquera podem ir por água abaixo. O romance talvez enfrente altos e baixos.



SAGITÁRIO



Vai contar com excelentes energias em reuniões, seja na vida pessoal ou profissional. Aposte em um bom papo na conquista. Afaste o ciúme a dois.



CAPRICÓRNIO



É melhor não confiar na sorte hoje. Tenha cautela com o que diz. Faça um esforço para agradar seu par. Paquera pode azedar por causa de fofoca.



AQUÁRIO



Terá vontade de rever os amigos, mas pense nos cuidados com a saúde também - aposte no meio virtual! Seu lado possessivo pode dar as caras no amor.



PEIXES



Terá gás para correr atrás dos seus objetivos. Devem rolar tensões em família. Um ex-amor pode reaparecer - melhor não reatar apenas por se sentir só.