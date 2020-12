Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



A relação familiar ganha destaque e parente pode ajudar com dinheiro. Maneire sua vontade de mandar. Controle o ciúme a dois. Ex-amor pode reaparecer.



TOURO



Hoje, você vai se comunicar com mais facilidade – use isso a seu favor no trabalho e com sua cara-metade. Há sinal de novidades na conquista.



GÊMEOS

O dinheiro está em destaque e tudo correrá bem. Se sentir vontade de ficar no seu canto, siga seus instintos. No amor, controle a possessividade.



CÂNCER



Não faltará disposição para correr atrás dos seus sonhos. Vai poder contar com o apoio dos amigos, inclusive na conquista. Afaste a rotina do romance.



LEÃO



Redobre o cuidado na hora de tomar decisões. Um romance escondido pode se tornar irresistível. A confiança será a chave do relacionamento a dois.



VIRGEM



Pode querer ver os amigos, mas preze pela saúde! Os estudos estão favorecidos. Boa hora para se aproximar do alvo na paquera. Sintonia com o par.



LIBRA



Bom dia para cuidar da sua imagem, inclusive na vida profissional. Os astros prometem momentos quentes na cama! Seja menos exigente na conquista.



ESCORPIÃO



Terá vontade de sair da rotina. Se não for possível, aposte na determinação para encarar as tarefas. Romance descontraído e paquera bem-humorada!



SAGITÁRIO



Bom dia para buscar novos desafios na carreira. Dê atenção à saúde. Poder de atração em alta na conquista. Aposte nas fantasias sexuais com o par.



CAPRICÓRNIO

Reserve um tempo para entrar em contato com pessoas que não encontra há algum tempo. Deverá se entender o par. Não pressione demais na paquera.

AQUÁRIO



Seu foco estará no trabalho e vai sobrar disposição para colocar tarefas em dia. A saúde pede cuidado. Pode faltar pique para os assuntos do coração.



PEIXES



A sorte vai sorrir para você e pode se dar bem em sorteio. Expresse suas ideias no trabalho. A paquera conta com boas energias. Romantismo a dois.