Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



Se trabalha em casa ou com parentes pode encarar altos e baixos. Um antigo amor pode reaparecer agora. A dois, seu lado protetor se destaca.



TOURO



Publicidade

Bom dia para conhecer gente nova e resolver assuntos em viagens, mas não descuide da saúde. Discussões não estão descartadas no trabalho e no amor.



GÊMEOS



Terá habilidade com dinheiro, mas precisará trabalhar duro. Maneire na possessividade com o par. A paquera pode andar mais devagar do que gostaria.



CÂNCER



Publicidade

Terá pique para definir objetivos. Não exagere nas críticas com as pessoas. Brigas podem acontecer no romance. Quem está só vai arrasar na conquista.



LEÃO



Tenha cuidado com viagens e saúde. A família pode precisar de ajuda. Seu lado sensual dará as caras na conquista. A paixão vai pegar fogo com o par.



VIRGEM



Publicidade

A companhia dos amigos será bem-vinda. Uma parceria pode ajudar com seus sonhos. Se está só, caso passageiro deve pintar. Cumplicidade a dois.



LIBRA



Pode pintar promoção no trabalho e melhoras com dinheiro. Cuidado com brigas em família. Paquera pode não correr como queria. A dois, maneire as críticas.



ESCORPIÃO



Publicidade

Vai abusar da criatividade para sair da rotina. Antes, dê conta das tarefas. Programa de última hora agita o romance. Alguém de fora anima a paquera.



SAGITÁRIO



Nem tudo vai correr de acordo com os planos. Cuide do seu dinheiro. A paixão deve esquentar, mas fuja de brigas. Paquera pode enfrentar imprevistos.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Pode querer rever as pessoas queridas, mas tenha cautela! Una forças com os colegas no trabalho. Supere o ciúme a dois. Abra o jogo na conquista.



AQUÁRIO



O serviço tem tudo para decolar. Olho aberto com informações falsas e fofocas. A paquera pode ficar em segundo plano. Dê atenção às vontades do par.



PEIXES

Publicidade

A diversão está em alta, inclusive no trabalho. Redobre a cautela com dinheiro. Será o centro das atenções na conquista. Romance às mil maravilhas.