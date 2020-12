Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES

Cuide de suas obrigações e depois se jogue na diversão! Mas tenha jogo de cintura em casa. Pode se surpreender na paquera. Controle o ciúme com o par.



TOURO



Seu lado comunicativo dará as caras no trabalho. Fuja de brigas em família. Há chance de se reaproximar de um ex-amor. O desejo anima o romance.



GÊMEOS



A ordem do dia é cortar gastos! Mate a saudade dos amigos por chamada de vídeo. Vai encantar seu par. Se está só, pode se apaixonar à primeira vista.



CÂNCER



Faça um esforço para se colocar no lugar no outro e não causar atritos. Boas novas com dinheiro. A possessividade dá as caras nos assuntos do coração.



LEÃO



Terá vontade de ficar no seu canto. Não confie em qualquer um no serviço. Pode ter sucesso na conquista se chegar junto! A dois, controle as críticas.



VIRGEM



Seu sexto sentido pode ajudar a tomar decisões importantes. Na conquista, fuja de caso proibido. Passeio ou viagem podem provocar uma briga com o par.



LIBRA



O trabalho reserva desafios. Já com os amigos, o clima será descontraído. A turma pode, inclusive, ajudar na paquera. Reforce os laços com seu bem.



ESCORPIÃO



Logo cedo, você encara desafios - pense duas vezes antes de falar. As finanças recebem boas energias. O romance e a paquera podem enfrentar tensões.



SAGITÁRIO



Aproveite a manhã para resolver pendências com dinheiro. Pode se encantar por alguém que conheceu nas redes sociais. A dois, aposte no bom humor.



CAPRICÓRNIO

A Lua favorece mudanças mais drásticas no trabalho e em casa. Seu sexto sentido estará a mil. Seu lado sensual promete agitar a paquera e a relação.



AQUÁRIO



Alguém pode precisar da sua ajuda, seja no trabalho ou fora dele. A saúde pode passar por alguns altos e baixos. A vida amorosa pede jogo de cintura.



PEIXES



Talvez precise adaptar seus planos em nome das obrigações, mas seu empenho será reconhecido. Apoie mais o seu o par. A paquera anda devagar.