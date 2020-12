Estrelas NASA

Por O Dia

ÁRIES



Confie em seus instintos para desvendar segredos. Cuide da saúde. Não deixe a realidade tirar o brilho do romance. Esbanje charme na paquera.



TOURO



Seu lado caseiro fica evidente neste domingo. Mantenha o pé no chão para cuidar de assuntos de família. Vai arrasar na conquista. Sintonia a dois!



GÊMEOS



Bom dia para fazer contatos e esclarecer mal-entendidos. Dê carinho à família. Pode se reaproximar de um ex. O diálogo será a melhor arma na relação.



CÂNCER



Vai se atentar às finanças. Use a criatividade para matar a saudade dos amigos. Será fácil conversar com o par. Pode pintar amor à primeira vista.



LEÃO



A sintonia com os familiares deve crescer hoje. Sair da rotina aumenta as chances de se dar bem na conquista. Controle a possessividade a dois.



VIRGEM



Se a vontade de ficar no seu mundo falar mais alto, siga seus instintos. No romance, os astros favorecem as conversas. Vai fazer sucesso na paquera.



LIBRA



Terá que colocar as mãos na massa para fazer dinheiro. Se está só, lance proibido pode mexer com você. Maneire na desconfiança ao lado do par.



ESCORPIÃO



Compartilhe seus sonhos e projetos com os amigos: eles podem dar dicas interessantes. A turma pode até ajudar na conquista Tudo corre bem com o par.



SAGITÁRIO



Lembranças do passado podem aquecer o coração. Um amor antigo pode bater à sua porta. Invista nos momentos de carinho e aconchego com seu amor.



CAPRICÓRNIO



Terá disposição para fazer algumas mudanças em casa. Aposte na internet e no seu charme para arrasar na paquera. Pode pintar novidade no romance.



AQUÁRIO

Deixe a solidão de lado. Sua intuição será aliada para driblar surpresas. Alguém misterioso pode agitar a paquera. A atração física aumenta no romance.



PEIXES



Terá vontade de sair de casa, mas não arrisque sua saúde. A sintonia com o par ganha força. Não vai se empolgar com uma paquera sem futuro.