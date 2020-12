Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES



Aproveite para focar no trabalho ou buscar um novo emprego. Ouça sua intuição. Você e o par estarão em sintonia. Paquera pode não correr como gostaria.



TOURO

Publicidade

A Lua garante boas novas. Por outro lado, as amizades apresentam tensões. Demonstre seu romantismo a dois. Pode se apaixonar por alguém de longe.



GÊMEOS



Podem surgir surpresas em assunto envolvendo a família ou a carreira. Você tem tudo para seduzir quem deseja na paquera. O romance está protegido.



CÂNCER

Publicidade

Terá pique para cuidar de assuntos pendentes. Os astros enviam as melhores energias para os relacionamentos, sejam pessoais ou amorosos.



LEÃO



Assuntos ligados a dinheiro ganham destaque nesta terça. Cuide da saúde. Paquera pode dar certo. Talvez precise fazer sacrifícios na vida a dois.



Publicidade

VIRGEM



Vai contar com uma ajuda da sorte para cuidar dos seus interesses. As finanças estão em destaque. No amor, é hora de acertar as diferenças.



LIBRA



Publicidade

Vai se concentrar na família e em casa. Uma grana que não esperava pode cair no seu colo A conquista promete ser animada. Seu charme marca o romance.



ESCORPIÃO



Bom momento para esclarecer mal-entendidos, especialmente com os amigos. Um flerte sem compromisso pode surpreender. Abra seu coração no romance.



SAGITÁRIO



Publicidade

Você vai manter o foco no trabalho com facilidade hoje. Terá boas oportunidades de encher o bolso. A Lua promete mais leveza nos assuntos do coração.



CAPRICÓRNIO



Terá dose extra de disposição para encarar o dia! Se está a fim de alguém, será fácil se aproximar. Animação e companheirismo favorecem o romance.



AQUÁRIO



Publicidade

Sua intuição está fortalecida - se andava com a pulga atrás da orelha, é a hora de investigar. Clima de mistério agita a paquera. Astral leve a dois.



PEIXES



Você estará mais sociável e pode ampliar seus contatos com pessoas de fora. A companhia dos amigos levanta o astral. O sexo promete pegar fogo.