Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



Seu lado criativo e aventureiro está em alta. Evite se sobrecarregar. A sensualidade será sua arma secreta na paquera. Aposte no bom humor com o par.



TOURO

A convivência com os colegas enfrenta desafios. Terá faro para negócios lucrativos. Romance cheio de carinho. Conquista à distância pode surpreender.



GÊMEOS



O espírito de equipe vai marcar seu desempenho no trabalho. Alguém que faz sucesso na turma pode conquistar seu coração. A união está protegida.



CÂNCER



Tenha jogo de cintura para driblar os problemas no emprego. Foque nos resultados e não conte com a sorte. Os astros enviam boas energias para o amor.



LEÃO



A segunda será tensa em família e no relacionamento, mas depois tudo melhora. Pode surgir uma oportunidade de conquistar um cargo ou emprego melhor.



VIRGEM



As diferenças de opinião podem se transformar em brigas com os parentes. Bom dia para fazer as pazes com o par. Uma paquera pode virar algo sério.



LIBRA



Cuidado para não perder informação importante. As finanças devem melhorar. A vida a dois anda devagar. Caso passageiro pode aquecer seu coração.



ESCORPIÃO



Terá sorte em tudo, inclusive no serviço. Cuidado com dinheiro. No romance, controle a possessividade. Amor à primeira vista não está descartado!



SAGITÁRIO



Pode ter problemas em família. Os astros prometem boas novas com dinheiro. Ex-amor deve atrapalhar uma paquera. A dois, aposte no alto astral!



CAPRICÓRNIO

Tenha cautela para não falar mais do que deve. Cuide de tarefas a sós. Lance sem compromisso movimenta a conquista. Reforce a confiança no romance.



AQUÁRIO



Deve se concentrar nas finanças, mas não acredite em promessas milagrosas para ganhar dinheiro. Amigos ajudam na paquera. Alinhe sonhos com o par.



PEIXES



Vai sobrar disposição para se concentrar nos seus objetivos, especialmente no trabalho. O romance fica empolgante. Não esconda seu interesse do alvo.