ÁRIES



Cuide das suas obrigações antes de partir para o lazer. Valorize o companheirismo com o par. Um novo romance pode começar a partir de uma amizade.



TOURO



Pode encontrar maneiras de dar um salto na sua vida profissional. Tente não deixar o par de escanteio. Paquera com alguém popular pode dar certo.



GÊMEOS



Seu lado impulsivo e ousado deixa o dia mais animado. A ousadia será a chave do sucesso para conquistar seu alvo. Na união, aposte na criatividade.



CÂNCER



Mudanças de última hora podem agitar as coisas no trabalho – ouça sua intuição. Aposta na sua sensualidade na paquera! Clima de paixão no romance.



LEÃO



Você vai se divertir muito perto das pessoas que ama, mas não descuide da saúde! Na conquista, vai querer lance sério. A união segue protegida.



VIRGEM



O trabalho pedirá mais dedicação para ficar em dia. Bate-papo nas redes sociais pode indicar nova paquera. Não deixe a rotina atrapalhar a paixão.



LIBRA



A sorte está soprando para o seu lado: inscreva-se em concursos e sorteios. Aposte no romantismo a dois. Lance iniciado agora tem chance de firmar.



ESCORPIÃO



Curtir o seu canto será a melhor pedida. No trabalho, mantenha os pés no chão. Olho aberto com a saúde. Paquera anda devagar. Controle o ciúme a dois.



SAGITÁRIO



Dará um show de simpatia ao conversar com amigos, colegas de trabalho e pessoas em geral. Pode se dar bem na conquista. Aposte no diálogo na união.



CAPRICÓRNIO



Vai contar com boas energias com dinheiro. Será preciso reforçar a confiança com o par. Na paquera, não sufoque o alvo para não queimar suas chances.



AQUÁRIO



Terá energia para correr atrás dos interesses. Vai se destacar na conquista sem fazer esforço. Generosidade e descontração marcam a vida amorosa.



PEIXES



Seu sexto sentido ajudará a descobrir o que as pessoas escondem. Bom momento para planejar as finanças com o par. Cuidado com um romance proibido.