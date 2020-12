Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES



Conte com o apoio dos amigos. Se for trabalhar, pode conseguir um cargo melhor. A paquera deve surpreender. Não deixe as diferenças zicarem o romance.



TOURO



As amizades podem trazer dor de cabeça e uma relação pode chegar ao fim. Pode reatar com ex-amor. A sintonia com quem ama fica mais evidente.



GÊMEOS

Seu lado ambicioso se destaca e pode se sair melhor no trabalho. Tenha mais tato ao expor suas ideias. Você e o par vão se entender às mil maravilhas.



CÂNCER



Seu temperamento pode ficar instável. Devem surgir boas oportunidades profissionais. A dois, aposte no bom humor. Paquera deve engatar de vez.



LEÃO



Hoje, será mais fácil organizar as contas e dar uma geral em casa. Os momentos com o par prometem fortes emoções. Será moleza encantar o alvo.



VIRGEM



Concentre-se nas tarefas que precisa fazer. Em família, bom momento para ceder em alguns pontos. Controle o ciúme a dois. Tome a iniciativa na paquera.



LIBRA



Não terá dificuldade para convencer os outros. Poderá ganhar um sorteio. Você vai arrasar na conquista. Vai sobrar romantismo nos momentos com o par.



ESCORPIÃO



Os assuntos domésticos e familiares estão no topo da sua atenção. Será o centro das atenções na paquera. O romance vai ser marcado por muito carinho.



SAGITÁRIO



A comunicação será a chave para conquistar seus interesses. As redes sociais serão aliadas na paquera. Aposte em bons papos com seu amor.



CAPRICÓRNIO



As finanças recebem boas energias. Ouça seu sexto sentido para fugir de fofocas. Se está só, não vai querer aventura sem futuro. Romantismo a dois.



AQUÁRIO



A lua favorece seus planos de faturar. Mas não misture amizade e dinheiro. Sair da rotina agita o romance. Na paquera, a turma pode dar uma ajuda.



PEIXES



Boa parte da sua atenção vai se concentrar no trabalho. Reforce a confiança com o par. Melhor diminuir um pouco as exigências no jogo da conquista.