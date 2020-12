Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



O dia pode correr numa boa se curtir o seu canto e se isolar das outras pessoas. Já os amigos podem ter um papel importante nos assuntos do coração.



TOURO



Poderá contar com o apoio da turma para o que precisar. A dois, os interesses em comum devem crescer. Se está só, aposte num lance recente.



GÊMEOS



Terá disposição para fazer planos a longo prazo. Aposte em cuidados básicos com o seu corpo. Os assuntos amorosos prometem ótimas novidades.



CÂNCER

Será divertido se aproximar de pessoas importantes em sua vida. Sair da rotina aumenta suas chances na conquista. O astral anda mais leve com o par.



LEÃO



As estrelas prometem mudanças na vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou até mesmo na aparência. Vai contar com novidades no romance e na paquera.



VIRGEM



Vai curtir a companhia das outras pessoas. Lance recente pode correr melhor do que esperava. Declaração de amor ajuda a derreter o coração do par.



LIBRA



Talvez seja preciso redobrar o empenho para dar conta das tarefas. O romance conta com ótimas energias. Seu charme está com todo na paquera.



ESCORPIÃO



Terá habilidade para expressar ideias. Momentos maravilhosos estão garantidos com parentes. Vai contar com muita sorte, seja na conquista ou a dois.



SAGITÁRIO



Os laços familiares se fortalecem e você vai contar com o apoio do pessoal de casa. O romance se torna mais estável. Os astros favorecem a paquera.



CAPRICÓRNIO



Aposte no jogo de cintura e no raciocínio rápido para dar conta do que está pendente. Cuide do seu dinheiro. Há chance de viver um romance rápido.



AQUÁRIO



Pode encontrar novas maneiras de faturar. A possessividade e o apego serão os maiores vilões da união. Vai valorizar a segurança na paquera.



PEIXES



Terá confiança para lidar com qualquer coisa. Ouça sua intuição, que estará muito forte! Dê o primeiro passo na conquista. Abra o coração ao par.