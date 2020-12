Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES



Pode pintar uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Na paquera, você terá que redobrar a atenção para não pecar pelo excesso.



TOURO



Tome a iniciativa para ajudar nos preparativos e passar um tempo com a família. Evite fazer cobranças ou apontar erros do parceiro.



GÊMEOS



Os astros indicam que será necessário lidar com as coisas do jeito que der. Aposte na sua intuição. No relacionamento, você estará mais sensível.



CÂNCER



O desejo de fugir da rotina pode surgir. Experimente novas maneiras de organizar a ceia. As conquistas amorosas vão surpreender.



LEÃO



Com a Lua a seu favor, é um bom momento para se aproximar de gente divertida. Cuidado com a exigência. Críticas podem estremecer o romance.



VIRGEM



A criatividade vai espantar o tédio nesta véspera de Natal. Atenção à saúde. Há sinais de bom humor e muito romantismo com o parceiro.



LIBRA



A tensão das festas e a organização da casa podem causar estresse. Não seja tão inflexível. No relacionamento, o clima pode esquentar.



ESCORPIÃO



Controle os nervos. Aposte em telefonemas ou mensagens para demonstrar carinho. Alguém que conheceu há pouco tempo pode roubar seu coração.



SAGITÁRIO



Informações erradas podem atrapalhar o seu dia. Na dúvida, confira tudo duas vezes. Há chance de conquistar algo importante com o seu parceiro.



CAPRICÓRNIO



Responsabilidade com os gastos. Faça listas e pondere as despesas. Uma paquera passageira e animada tem tudo para agitar sua vida.



AQUÁRIO



Pode ser difícil manter a calma em casa. Busque não perder a cabeça. Você e sua cara-metade vão se divertir, mesmo se tiverem que ficar isolados.



PEIXES



A Lua irá destacar seu lado comunicativo. Aproveite para entrar em contato com velhos amigos. Na vida a dois, o companheirismo vai estar em alta.