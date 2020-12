Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES



No Natal, pode surgir uma grana extra. Movimentações financeiras estão a seu favor. O resultado pode não ser dos melhores na paquera.



TOURO



Seu lado sonhador está em evidência. O desejo de sair da rotina deve marcar esse Natal. No amor, bom humor, dedicação e romantismo devem aparecer.



GÊMEOS



A intuição vai estar mais afiada. Na vida pessoal, é uma chance de descobrir quem merece a sua confiança. Na paquera, um caso escondido pode surgir.



CÂNCER



A Lua coloca as amizades em destaque. Reúna-se com as pessoas queridas, mesmo que de forma virtual. No amor, os amigos podem te ajudar.



LEÃO



Ao longo do dia, pode ser mais fácil colocar em prática planos ambiciosos. Não exagere nos comes e bebes. A vida amorosa pode deixar a desejar.



VIRGEM



O Natal traz boas energias. Entre em contato com as pessoas queridas. Para os comprometidos, é hora de curtir momentos positivos com o parceiro.



LIBRA



O desejo de romper algumas regras vai surgir. Aproveite para fazer mudanças na casa. A atração sexual pode trazer uma conquista amorosa.



ESCORPIÃO



Busque a companhia de pessoas próximas. O astral é favorável para espantar a solidão. Se está saindo com alguém, há chance de oficializar o romance.



SAGITÁRIO



Aproveite os momentos com a família e se dedique à saúde. O amor pode exigir algum sacrifício para se entender melhor com o seu par.



CAPRICÓRNIO



O dia irá trazer diversão com as pessoas mais próximas. Aproveite para renovar alguns contatos. As estrelas avisam que paixões irão surgir.



AQUÁRIO



Há uma boa chance de realizar um sonho de consumo junto com a família. Se ainda não esqueceu um amor antigo, pode ser um bom momento para reatar.



PEIXES



O clima natalino cria chances de se fazer novos amigos. Conversar e mandar mensagem nas redes sociais aumentará a chance de uma conquista.