Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



Há chances de conseguir um novo emprego ou um cargo que deseja há tempos. No amor, uma declaração de carinho pode fortalecer os vínculos.



TOURO



Publicidade

Atenção redobrada em assuntos financeiros. Cuidado para fugir de prejuízos. O ciúme e a possessividade podem atrapalhar a vida amorosa.



GÊMEOS



Atritos podem surgir em casa, ainda mais se você agir de maneira inflexível. As diferenças podem estremecer a relação com o parceiro.



CÂNCER



Publicidade

Escute a sua intuição para evitar problemas. Não deixe a saúde de lado. No romance, a intimidade com o companheiro pode dar as caras.



LEÃO



Faça um esforço para manter os pés no chão. Se concentre nas tarefas que precisam ser feitas agora. Evite confrontos na vida a dois.



VIRGEM



Publicidade

Cuidado com algumas atitudes que podem atropelar os outros na busca pelo sucesso. Relaxe e curta os bons momentos quando estiver com o par.



LIBRA



Tenha calma para dar conta das tarefas diárias. Se está a fim de uma pessoa que mora longe, é melhor não se empolgar demais.



ESCORPIÃO



Publicidade

Hoje, confie em seus instintos. Será preciso escolher as palavras com cuidado para não gerar confusão com os filhos ou com a sua cara-metade.



SAGITÁRIO



Faça um esforço extra no trabalho. As chances de ser recompensado são boas. A tensão astral pode gerar conflitos no amor.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A desatenção pode atrapalhar o seu rendimento. Faça um esforço para ter uma vida saudável. Use o seu charme para se dar bem na conquista.



AQUÁRIO



É dia de fechar a carteira para os gastos. Ciúme e desconfiança podem originar brigas. Aposte no seu charme para resolver os problemas com o parceiro.



PEIXES



Publicidade

Seu humor pode azedar na hora de lidar com a casa. Faça um esforço para controlar seu temperamento. Um amor antigo pode reaparecer.