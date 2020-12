Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES



Boas novas com o dinheiro surgirão. Os trabalhos de rotina em casa vão exigir foco redobrado. A paquera estará num momento sem graça.



TOURO



Seu lado comunicativo pode resolver qualquer desafio. Um bom papo pode selar a tranquilidade do casal. A vida amorosa vai se tornar agitada na cama.



GÊMEOS



Você pode ter bons resultados financeiros hoje. Possessividade pode se destacar e causar desentendimentos no amor e na paquera.



CÂNCER



Foque nas tarefas obrigatórias. Tente contactar os amigos, mesmo que a distância. Mensagens pelas redes sociais podem gerar novas conquistas.



LEÃO



Os astros avisam que você pode se destacar no trabalho. Conte com a sua intuição. Confiança é a palavra da vez para o romance com o parceiro.



VIRGEM



É hora de se aproximar dos amigos. Uma conversa pode resolver atritos e estreitar laços. A paquera também vai contar com a ajuda dos amigos.



LIBRA



Saia da rotina e arrisque um pouco. O momento é perfeito para uma promoção no trabalho. Invista na sensualidade para conquistar um novo romance.



ESCORPIÃO



É um bom dia para novidades. A saúde pode precisar de uma atenção especial. O romance conta com excelentes energias para algumas inovações.



SAGITÁRIO



Nesta data, o desejo vai tentar algo diferente no serviço. Aproveite essa energia para desapegar e encerrar um ciclo. A paixão esquenta na cama.



CAPRICÓRNIO



Atividades colaborativas serão mais fáceis. A interação com os colegas pode ser feita a distância. Se está em busca de um novo amor, vá em frente.



AQUÁRIO



Priorize as tarefas do dia a dia. Pode ser uma boa pensar e fazer planos mais ambiciosos. A mesmice pode ser a vilã do romance ou da conquista.



PEIXES



Aposte todas as suas fichas no diálogo e tente entender opiniões diferentes. No amor, ninguém será capaz de se meter entre você e a sua cara-metade.