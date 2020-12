Lua crescente .

Por O Dia

Rio - A lua crescente começa nesta semana no signo de Áries. Neste período é comum agir por impulso, sem pensar antes. Durante essa fase lunar, costumam aparecer dificuldades e obstáculos nos projetos que foram iniciados na lua nova.



De acordo com a cigana e sensitiva Sara Zaad, com o Sol em Capricórnio, a lua em Áries é um pouco “travada”. Inclusive, essa pode ser uma semana de instabilidades financeiras. “O astro rei nesse signo não costuma se arriscar tanto. Tem como características a responsabilidade, o comprometimento e a meta. O que nestes dias de lua crescente é fundamental para que não façamos besteiras e irresponsabilidades, principalmente em relação aos negócios.”



Sara aconselha que as pessoas que têm filhos tomem muito cuidado com os problemas e o autoritarismo que podem vir desta posição. “Os pequenos estarão naturalmente mais rebeldes e não querendo ser controlados de jeito nenhum, o que durante a pandemia pode ser fatal, já que precisamos seguir todos os protocolos de saúde e segurança. É bom evitar confrontar nossos filhotes, mas ter disciplina e seriedade para mostrar a realidade”, conclui.



ÁRIES



Ariano, em um ambiente extremamente competitivo, onde a agressividade impera, não conseguimos ter paz e harmonia para trabalhar, e muitas vezes você quer agir como se só estivesse você na empresa, desconsiderando as pessoas ao seu lado. Você não faz necessariamente por mal, é seu instinto guerreiro, mas isso incomoda aquelas pessoas mais conservadoras, principalmente seus chefes. Procure controlar seus humores, pois não é o momento de agir de forma impensada. Você precisa ter pé no chão e objetividade, aliada a muita responsabilidade e maturidade.



TOURO



Taurino, muito cuidado esta semana de lua crescente, pois a sensação de isolamento e tristeza pode vir a causar uma depressão. Sim, nesse momento precisamos estar todos em casa, é o nosso lugar mais seguro, mas muita prudência com isolamento em excesso e paranoias, achando que tudo e todos podem transmitir o vírus. É necessário ter muito bom senso e cuidar da saúde mental e de nossa energia psíquica para que isto não aconteça. Você estará extremamente sensível esta semana, então muito cuidado com as energias negativas que pode pegar do ambiente e das pessoas que te cercam. Evite trazer coisas para si que não são suas e não carregue problemas alheios. Já basta os seus para resolver! Devemos ser realistas e não podemos negar que o momento é desafiador, mas sem exageros. Caso esteja longe da família, faça chamadas de vídeo de vez em quando para não se sentir tão distante de calor e afeto.



GÊMEOS



Geminiano, é muito importante que você saiba filtrar muito bem suas amizades, pois nestes dias de lua crescente você pode até mesmo sofrer algum tipo de prejuízo financeiro por conta de alguns deles. É necessário ter prudência, calar mais do que falar e não sair confiando em qualquer coisa que lhe digam. A sua vitalidade física e psíquica estará mais baixa esta semana, então tenha prudência e não saia contando seus segredos e sua vida para ninguém. Se reserve mais e confie mais na sua intuição. Caso você sinta que deva se afastar de alguma pessoa, ou não deva investir em algo, pois sente que aquele negócio ou oportunidade pode te trazer algum tipo de prejuízo, não invista!



CÂNCER



Canceriano, nesta semana você estará bastante popular no seu ambiente de trabalho e sua carreira pode ser influenciada por conta disso, mas é necessário que você não deixe que influências exteriores atrapalhem o seu humor e, consequentemente, o seu bom desempenho profissional. Caso tenha um negócio em sociedade com alguém, ou mesmo uma sociedade familiar com seu cônjuge, tome cuidado para não absorver problemas que não são seus. Deixe cada pessoa com a parcela de responsabilidade que cabe e cuide de você.



LEÃO



Leonino, é importante que você não se deixe levar pela desesperança e falta de fé. Mantenha o seu otimismo em alta. Cuidado para não agir de forma autoritária no ambiente de trabalho, criando problemas com seus colegas. Não se coloque de forma arrogante, principalmente se estiver em posições de chefia. Há de se ter muito cuidado com a saúde física, pois nestes dias de lua crescente você estará mais vulnerável. Evite festas de final de ano com muitas aglomerações, principalmente com colegas de trabalho. Se for fazer alguma reunião, tome todos os cuidados e continue usando máscara e se protegendo com as demais orientações de segurança.



VIRGEM



Virginiano, aprenda a dizer NÃO para as pessoas, já que elas acabam abusando de sua boa vontade e você fica extremamente sobrecarregado, inclusive energeticamente, levando pesos nas costas que não são seus. É necessário ter muita prudência e escutar mais a sua intuição, percebendo quando existe alguém que realmente precisa de sua ajuda ou que quer te sugar. Tenha cuidado com vampiros tóxicos, que sugam a energia da alma, te deixando fraco e sem vida. O seu parceiro de negócios pode passar por alguma instabilidade financeira, o que poderá fazer com que você tenha algum tipo de prejuízo material. Muita atenção para quando vierem te pedir dinheiro emprestado, pois pode não haver volta. Cuide muito bem de sua saúde física. Você dependerá fundamentalmente do seu trabalho esta semana, pois pessoas do seu entorno podem estar doentes ou debilitadas. Para os virginianos que têm filhos, tenham cuidado redobrado com a sua segurança e saúde. Você pode ter problemas por desobediência e atritos por discordância com questões da pandemia.



LIBRA



Libriano, não se deixe ser influenciado por seus pais ou familiares, ou mesmo pelo seu cônjuge, pois você tem uma tendência a não querer se aborrecer e evitar conflitos, e por isso acaba ficando em cima do muro nos momentos em que precisa tomar uma decisão. Não tem como agradar a todas as pessoas ao mesmo tempo, e em algum momento teremos de enfrentar pessoas que não estão satisfeitas com alguma coisa que nós fizemos. O importante é que você seja sempre justo e sábio em qualquer decisão que tomar. Lembre-se também que estamos num momento extremo da pandemia, em que decisões erradas podem contribuir para o aumento do vírus, então muito cuidado com as reuniões sociais de Natal e final de ano.



ESCORPIÃO



Escorpiano, cuidado com o mau humor no ambiente de trabalho. Isso pode atrapalhar imensamente a sua comunicação com seus colegas, gerando, inclusive, intrigas, mal entendidos e fofocas. Seja o mais discreto possível e evite comentários pessoais. É importante também ter muito cuidado com a sua imunidade, que pode não estar muito boa. Uma alimentação com produtos mais saudáveis e naturais e bastante água são mais do que importantes. Além disso, fique muito atento à saúde dos seus animaizinhos de estimação, caso os tenha, pois eles podem ficar doentes absorvendo energias negativas que podem estar vindo de você.



SAGITÁRIO



Sagitariano, atenção com gastos exagerados, principalmente no final de ano com as festas natalinas. Temos de lembrar que no início do ano temos aquelas despesas que já são comuns, como IPVA, IPTU, renovação de matrícula de colégio de crianças etc., que não deixarão de chegar por conta da pandemia. Para os sagitarianos que têm filhos, principalmente menores de idade, deve haver muita criatividade e jogo de cintura para fazer a alegria dos pequenos no Natal. Seu jeito leve e alegre de viver a vida com certeza contagiará a todos a sua volta e é o que precisamos neste momento.



CAPRICÓRNIO



Você se sacrifica por sua família, resolve a vida de todos, está sempre disponível, mas acaba se esquecendo de cuidar de você e aí fica cobrando de outras pessoas a consideração que você mesmo tem de se dar! Muito cuidado para que com isso você não se torne a pessoa chata que reclama de todos. Perceba quem realmente está interessado no seu bem estar físico e mental e quem apenas quer sugar aquilo que você tem a oferecer. Aprenda a se preservar e não carregue o mundo nas costas. Permita-se ser acolhido. Você não deixa ninguém chegar até você, transmitindo uma imagem que é uma fortaleza por fora, mas por dentro as emoções estão um caos. Aprenda a colocar os seus sentimentos para fora e não se reprima.



AQUÁRIO



Aquariano, nesta semana de lua crescente você pode ter muitos problemas de falta de foco e de dispersão. Tome muito cuidado, principalmente se você estiver no trânsito, dirigindo, pois há uma propensão a acidentes. Tenha muita cautela e evite bebidas em excesso. Se você estiver no volante, não esqueça: álcool nem pensar! Evite problemas com as pessoas por conta de dificuldades de comunicação, você pode imaginar que a pessoa falou algo que ela não teve intenção e com isso acabar arrumando uma briga sem a menor necessidade. Não entre em brigas por conta de questões polêmicas, como política.



PEIXES



Pisciano, é importante que você, neste final de ano, tenha muito cuidado para não ser prejudicado por pessoas amigas que vão querer abusar de sua boa vontade e boa-fé. Você é uma pessoa naturalmente generosa e, por isso, pode viver alguma situação desagradável, como por exemplo, de tentarem lucrar em cima de suas boas atitudes. Auxilie sim, mas tenha sempre muita prudência e verifique, mesmo que de maneira discreta, se a pessoa que te pediu a ajuda realmente está precisando e dizendo a verdade sobre a situação dela. Neste momento é necessário que você tenha o máximo de pé no chão possível. Pense primeiro em você e nos seus familiares para depois ajudar.