Bíblia Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 147 lembra o que é realmente valioso na vida, as pessoas que estão ao redor e o lar. Além disso, a mensagem reforça que quem confia na palavra de Deus sempre estará amparado.



Leia Mais Aprenda o salmo 37 para reforçar a confiança em Deus

Publicidade

Salmo 147



“Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável; decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes; O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor; louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas; abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra; a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã; esparge a geada como cinza; O que lança o seu gelo em pedaços; quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, e os faz derreter; faz soprar o vento, e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação; e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor.”