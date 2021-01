Entenda o que simboliza sonhar com fogo Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Sonhar com fogo simboliza que você precisa ter autocontrole emocional. Também pode representar questões que estão te perturbando. Por isso, é importante analisar o sonho para interpretá-lo corretamente.



Sonhar com incêndio



Esse sonho indica que alguém está te invejando. Tenha um pé atrás com as pessoas! Seja criterioso e esperto!



Sonhar que a casa está pegando fogo



Esse sonho indica o recomeço em alguma esfera da vida. Mas fique atento com as suas emoções!



Sonhar com fumaças de um incêndio



As fumaças de um incêndio representam uma mensagem desagradável sobre a sua vida amorosa.



Sonhar que está admirando o fogo de um incêndio



A representação por trás desse sonho é que uma nova pessoa pode entrar na vida do sonhador em breve.



Esse sonho indica que você tem que ser mais cauteloso em relação ao amor. Coloque na balança se a sua vida afetiva está realmente fazendo sentido neste momento.