Publicado 05/01/2021 06:00

ÁRIES



Relacionamentos e relações profissionais vão estar um bom momento. Motivação vai estar em alta. Na paquera, a promessa é de curtição.



TOURO



Uma ferida emocional pode ser reaberta. Busque identificar a origem desse problema. Cuidado com seu par para não serem criados ressentimentos.



GÊMEOS



Uma sensação de mau humor irá surgir. Enfrente as suas fraquezas de forma direta. Na vida a dois, esclareça possíveis desconfianças.



CÂNCER



Um foco especial no campo afetivo pode ocorrer. Resolver preocupações no relacionamento pode ser uma boa opção. No trabalho, boa chance de promoção.



LEÃO



Busque um comportamento mais sociável e aproveite as oportunidades para se dar bem no trabalho. Diálogo é a chave para obter apoio no relacionamento.



VIRGEM



Esse dia vai permitir que você relaxe. A diplomacia na vida pessoal e profissional vai estar em evidência. Problemas antigos do relacionamento podem ser resolvidos.



LIBRA



Você vai sentir um pouco de cansaço hoje. Problemas emocionais podem atrapalhar o seu humor. Por isso, busque se entender com o seu par.



ESCORPIÃO



Bom momento para apostar em novas iniciativas de trabalho. Aproveite para obter promoções profissionais. Cuidado com discussões na vida a dois.



SAGITÁRIO



Um dia dedicado ao amor e carinho. Dedique um tempo para a família e amigos. Com seu par, um momento especial pode ajudar a resolver problemas.



CAPRICÓRNIO



Aposte em renovações, seja no âmbito pessoal ou profissional. Atenção a mágoas que podem ganhar espaço. O emocional pode atrapalhar a paquera.



AQUÁRIO



A sensação de cansaço pode surgir. É possível que a euforia seja deixada um pouco de lado. A convivência com o parceiro exigirá dedicação e renúncias.



PEIXES



A Lua indica a necessidade de equilíbrio nas relações e sugere um momento de bem-estar. Intrigas com seu par amoroso vão ser deixadas de lado.